وفد الشباب السعودي يصل البصرة استعدادا للقاء الجوية في بطولة كأس الملك سلمان

شفق نيوز/ وصلت، مساء اليوم السبت، بعثة نادي الشباب السعودي إلى مطار البصرة الدولي تحضيراً لمواجهة القوة الجوية بعد غد الاثنين في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

على صعيد متصل حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للاندية موعد المؤتمرين الفني والصحفي الخاص بمباراة فريقي القوة الجوية والشباب السعودي والتي ستقام يوم الاثنين المقبل في ملعب جذع النخلة في البصرة لحساب ذهاب الدور الاول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وقال الناطق لنادي علاء محمد لوكالة شفق، إن "فريق القوة الجوية اجرى مساء اليوم الوحدة التدريبية الثانية على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة استعدادا لمواجهة الشباب السعودي بعد غد الاثنين في الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وأضاف، "لقد تم تحديد موعد المؤتمر الفني الخاص بقمصان الفريقين والأمور الأخرى بالمباراة والذي سيعقد في فندق مناوي باشا يوم غد الأحد عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، كما تم تحديد الساعة الواحدة ظهرا لانعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الشباب السعودي".

وتابع محمد أن "المؤتمر الصحفي الخاص بفريق القوة الجوية سيعقد عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا في المكان نفسه".

وأشار إلى "تحديد توقيتات التدريبات الخاصة بالفريقين حيث سيكون تدريب فريق القوة الجوية على ملعب جذع النخلة عند الساعة الخامسة عصرا تكون أول خمسة عشرة دقيقة منها مخصصة لوسائل الإعلام، بينما ستكون الوحدة التدريبية لفريق الشباب السعودي على ملعب جذع النخلة عند الساعة السادسة مساء تخصص منها أول 15 دقيقة لوسائل الإعلام أيضا".