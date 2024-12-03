وفد التعاون السعودي يصل بغداد لملاقاة الجوية في أبطال آسيا

شفق نيوز/ وصل الى العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء، وفد نادي التعاون السعودي، لخوض مباراته أمام القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثانية لدوري أبطال أندية آسيا 2.

ويلاقي القوة الجوية العراقي ضيفه فريق التعاون السعودي يوم غد الأربعاء،على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، عند الساعة الـ 5:00 عصراً.

وكان فريق نادي القوة الجوية قد تغلب على مستضيفه فريق التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي ضمن الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا (2)، 2024- 2025.

ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

ويتضمن دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025، في المستوى الثاني للرجال 32 نادياً موزعين على ثماني مجموعات، حيث تتكون كل مجموعة من أربعة أندية.

وتتواصل منافسات دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، من 17 أيلول إلى 5 كانون الأول 2024.

وفاز فريق القوة الجوية العراقي في آخر مواجهة له في البطولة على مضيفه التين اسير التركمانستاني في مواجهاته الاخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2، للموسم 2024-2025.