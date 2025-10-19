وفد الاتحاد السعودي يصل بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة (فيديو)

شفق نيوز – بغداد

‏وصل وفد نادي الاتحاد السعودي إلى مطار بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، استعداداً للقاء فريق الشرطة غداً الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتم استقبال الوفد رسمياً في مطار بغداد، مع فرض إجراءات أمنية مشددة لتأمين انتقال الوفد من المطار إلى مقر الإقامة، حيث تم تخصيص سيارات لنقلهم تتقدمها دراجات حكومية.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الشرطة العراقي والاتحاد السعودي، مساء غدٍ الاثنين، مباراة مهمة على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثانية من البطولة القارية.

وكانت إدارة نادي الشرطة العراقي، قررت عدم استقبال وفد نادي الاتحاد السعودي والاكتفاء بتكفيل شخصين فقط لمرافقة الوفد احتجاجاً ورداً على طريقة التعامل "غير المقبولة" من قبل الجمهور السعودي في مباراة العراق والسعودية في مباراة الملحق.

وكان الاتحاد الآسيوي كلّف الحكم الإماراتي عمر العلي لقيادة مباراة الشرطة أمام الاتحاد السعودي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.