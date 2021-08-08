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"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-08T15:09:45+0000
"وفاء للعريق".. لاعب عراقي يجدد عقده مع القوة الجوية دون مقابل مادي (صور)

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الاحد، عن تجديد عقدها مع لاعب المنتخب سامح سعيد لموسم واحد، دون مقابل مالي.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية جددت عقد المدافع سامح سعيد، وعلى الرغم من نجومية سعيد لكنه اكد أنه جدد عقده دون مقابل مالي وفاء لناديه العريق الذي يعد من بين ابرز الاندية الجماهيرية".

وبين ان "سعيد انخرط تدريبات الفريق رسميا استعدادا للمرسم الكروي المقبل".

يذكر ان والد سامح هو لاعب القوة الجوية سعيد مجبل، وهو من اوائل اللاعبين الذي مثل فريق القوة الجوية حتى انهى مشواره معه كما سبق لشقيقيّ سامح، سامال وسامر أن مثلا القوة الجوية لعدة مواسم.

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