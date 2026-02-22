وفاة مهاجم منتخب العراق السابق محمود أسد في لندن

محمود اسد/ صورة من مدونة شقيقه الرياضي صمد اسد

شفق نيوز- بغداد

نعى نجم الكرة العراقية السابق صمد أسد، شقيقه لاعب المنتخب الكروي محمود أسد الذي توفي مساء أمس في أحد مستشفيات لندن.

وقال شقيقه في نعيه: "توفي مساء الأمس في إحدى المستشفيات بلندن شقيقي الغالي محمود أسد وتوأمي الرياضي، وواحد من إهداءات الأمة الكوردية من نجوم الرياضة إلى تاريخ الحركة الرياضية العراقية".

ويُعدّ محمود أسد مهاجماً عراقياً سابقاً مثّل منتخب العراق بين عامي 1966 و1967، وشارك في كأس الأمم العربية 1966.

وبدأ الراحل مسيرته الكروية عام 1962، ولعب لعدة فرق وأندية، بينها نادي الإسالة والمصلحة والفرقة الثالثة آليات الشرطة/القوة السيارة وشرطة المرور، كما مثّل منتخبات العسكري والأولمبي والمنتخب العراقي.