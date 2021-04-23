وفاة مصطفى سعدون حارس مرمى فريق النفط

شفق نيوز/ توفى حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون في مدينة الطب ببغداد مساء الجمعة بعد اصابته بفيروس بالدماغ.

ورغم محاولات حثيثة من قبل أطباء مختصين لانقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وبدأ مصطفى سعدون (27 عاما) لعب كرة القدم مع نادي الشرطة في عام 2012، وفي عام 2015 انتقل إلى نادي النفط، تم استدعائه لتمثيل المنتخب الاولومبي ليشارك في بطولة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016.

وكان المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي، قد أفاد الاثنين الماضي بأنه قبل الشروع في الوحدة التدريبية، فوجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور سارع الطاقم الطبي بإجراء الإسعافات الأولية وبعدها تم نقله لأقرب مشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئياً بأنها جلطة دماغية مفاجئة.

ولاحقاً، كشف مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن الفحوصات الاولية اكدت عدم اصابة الحارس بجلطة دماغية وإنما أصيب بفيروس في الدماغ.