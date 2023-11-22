وفاة مدرب حراس المرمى العراقي حامد كاظم

شفق نيوز/ توفي، اليوم الأربعاء، مدرب حراس المرمى العراقي السابق الكابتن حامد كاظم بعد تعرضه لوعكة صحية لم تمهله طويلاً.

وتعرض حامد كاظم، وهو مدرب حراس مرمى منتخب العراق للناشئين لكرة القدم السابق في التاسع عشر من الشهر الجاري، إلى جلطة دماغية.

وسبق للمدرب حامد كاظم أن عمل مدرباً لحراس المرمى مع فرق النجف، نفط الوسط، زاخو، كربلاء، منتخب العراق للناشئين، فضلاً عن مساهمته في حصول منتخب العراق للشباب على المركز الرابع في مونديال الشباب الذي أقيم في تركيا مع المدرب حكيم شاكر.

وأسهم حامد كاظم في اكتشاف وتطوير مواهب العديد من حراس المرمى ومنهم جلال حسن حارس مرمى فريق الزوراء، وقائد المنتخب العراقي الأول حالياً، ومحمد الزهرة، حيدر محمد، سلام مطلب وغيرهم.