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وفاة مدرب تتسبب بتأجيل دوري الدرجة الثانية في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-30T12:56:40+0000
وفاة مدرب تتسبب بتأجيل دوري الدرجة الثانية في العراق

شفق نيوز/ قررت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اليوم الخميس، تأجيلَ الدور الثالث من منافساتِ دوري الدرجة الثانية من يوم الأحد الموافق (٢٠٢٢/١/٢) الى يوم الثلاثاء (٢٠٢٢/١/٤).

وأوضح اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن التأجيل "بسبب وفاة مدرب فريق المصافي المرحوم (أحمد دحام) تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته".

وتوفي أمس الأربعاء، مدرب كرة القدم  "أحمد دحام" اثر نوبة قلبية عن 56 عاماً، جراء نوبة قلبية أثناء محاضرة لفريقه المصافي.

و"أحمد دحام كريم" لاعب عراقي لكرة القدم معتزل ومدرب حالياً، كان لاعباً لنادي الرشيد والكرخ والطلبة والقوة الجوية العراقي وشارك مع منتخب بلاده لكأس آسيا 1996 بالإمارات، وبعد اعتزاله الدولي درب عدة أندية ومنها نادي البقعة الأردني.

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