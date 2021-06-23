وفاة مدرب المنتخب العراقي للملاكمة متأثراً بمضاعفات كورونا

شفق نيوز/ فجع الوسط الرياضي العراقي، يوم الاربعاء، بخبر وفاة مدرب المنتخب الوطني للملاكمة الدكتور ماجد نعيم متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في بيان لها: "فجع الوسط الأولمبي العراقي وأسرة اتحاد الملاكمة، بخبر وفاة مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة ماجد نعيم الذي وافاه الأجل صباح اليوم عن عمر 53 عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

وأضافت اللجنة الاولمبية: "لقد كان الراحل نموذجاً سامياً في الخلق الرياضي ومدرباً مخلصاً لأبنائه اللاعبين، وأكاديمياً وتربوياً فاضلاً".

وفقد الوسط الرياضي العراقي، بسبب فيروس كورونا، العديد من نجومه اللامعين، بينهم احمد راضي، وناظم شاكر، وعلي هادي، وكريم سلمان.

وأعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة مؤخراً عزمه اقامة بطولة الاندية بفئة الناشئين، وتضيفها محافظة ذي قار، للمدة من الثالث والعشرين ولغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري.