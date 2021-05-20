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وفاة مارادونا.. 7 أشخاص يواجهون تهم "القتل العمد"

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-20T14:57:43+0000
وفاة مارادونا.. 7 أشخاص يواجهون تهم "القتل العمد"

شفق نيوز/ قررت النيابة العامة في الأرجنتين، متابعة الفريق الطبي الذي كان يشرف على النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا؛ بتهمة القتل العمد، بعدما كانت التهمة السابقة هي القتل غير المتعمد.

وتوفي مارادونا، يوم 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2020؛ إثر أزمة قلبية، وفتح تحقيق ضد طبيبه الخاص و6 أشخاص آخرين؛ بتهمة القتل غير المتعمد.

وقال عضو في مكتب المدعي العام بمنطقة سان إيسيدرو قرب بيونيس آيريس لوكالة الأنباء الفرنسية، "بعد الكثير من الظلم اكتملت الدائرة، المهم هو تغيير التهمة للقتل العمد".

وأضاف، أن "العلامات التي تؤكد أنه تحت خطر الموت تم تجاهلها من طرف الفريق المكلف بالإشراف عليه".

وتضم قائمة المتهمين السبعة: طبيبه الخاص ليوبولودو لوكي المتهم الرئيسي، والطبيبة النفسية أوجيستينا كوزاكوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز و4 ممرضات.

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