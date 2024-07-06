وفاة لاعب منتخب مصر بعد 4 أشهر من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة

شفق نيوز/ توفي لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي "مودرن فيوتشر" المصري، أحمد رفعت، يوم السبت، بعد صراع مع مضاعفات أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة في الدوري المصري قبل 4 أشهر.

وأعلن نادي "مودرن سبورت" في بيان، عن وفاة رفعت إثر تدهور حاد في حالته الصحية، حيث عانى في مارس/ آذار الماضي، من توقف عضلة القلب لمدة ساعتين تقريبا على أرض الملعب، قبل أن ينجح الأطباء في إنقاذه وإعادته إلى الحياة.

وقال النادي: "ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، وتم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وعانى رفعت (30 عاما)، في مارس/ آذار الماضي، من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، بعد سقوطه خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وانضم رفعت إلى "مودرن فيوتشر" قادما من نادي المصري في أكتوبر 2022، قبل أن يخرج في إعارة لستة أشهر لنادي الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ولعب لأندية إنبي والزمالك.

ولعب رفعت 7 مباريات مع المنتخب المصري الأول، سجل خلالهما هدفين وصنع آخر، وحصد عام 2013 لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.