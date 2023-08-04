وفاة لاعب منتخب التجديف العراقي وليد خالد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للتجديف، يوم الجمعة، عن وفاة لاعب منتخب العراق للتجديف وليد خالد بعد صراع مع المرض، لم يمهله طويلاً.

وقال رئيس الاتحاد العراقي عبد السلام خلف لشفق نيوز ان اللاعب وليد عانى من اصابته بالتهاب الكبد المناعي وتليف قنوات الصفراء، وكان وضعه الصحي سيء جدا، وبحاجة إلى عملية زراعة كبد بأسرع وقت ممكن.

واضاف ان وليد مثل المنتخب سنوات طويلة وحصل على بطولات ومداليات خلال مشاركاته المحلية والدولية، وكان من اللاعبين المميزين والذين يمتلكون خلقاً طيبا، وهو رياضي على مستوى عال رحمه الله.

وقبل أيام ضجت مواقع التواصل في العراق بمناشدات للسلطات بنقل وليد خالد الى خارج البلاد لإجراء عملية زراعة الكبد، وحذر ناشطون من التدهور السريع في حالته الصحية، دون أي استجابة.