وفاة لاعب عراقي اثناء مباراة فريقه مع نادٍ آخر

شفق نيوز/ توفي لاعب نادي نادي صليخ الرياضي الشاب سجاد وحيد، يوم الجمعة، اثر نوبة قلبية مفاجئة خلال مباراة فريقه امام بسمايةضمن مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة القدم .

وأعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الحداد لثلاثة أيام، والوقوف دقيقة صمت، وذلك حداداً على وفاة (سجاد علي وحيد) لاعبنادي الصليخ.

وتقدمَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، والاعضاء كافة، فس بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة اللاعب سجادوحيد ومحبيه، وكذلك إلى نادي الصليخ وإلى الوسط الرياضي كافة، لرحيل موهبة كروية شابة نتيجة نوبة قلبية مفاجئة.

وتعرضَ (سجاد علي وحيد) لاعب فريق الصليخ، إلى السقوط المفاجئ على أرض الملعب من دون أي احتكاك أو منافسة على الكرة بالدقائقالعشر الأخيرة من مباراة فريقه امام فريق بسماية ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، قبل ان يتدخل معالج نادي الصليخ لمراقبة حالته،والذي تطلب نقله فوراً إلى المستشفى، قبل ان يفارق الحياة نتيجة النوبة القلبية حسب الفحوصات الطبية التي أجريت له.