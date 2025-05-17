وفاة لاعب أسبق شهير بالمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء السبت، وفاة لاعب المنتخب الأسبق والإداري المعروف (كوركيس إسماعيل).

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، يتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة لاعب منتخبنا الوطنيّ الأسبق والإداري المعروف (كوركيس إسماعيل) الذي رحل إلى جوار ربه بعد معاناته من المرض".

وأشار البيان، إلى أن "الراحل قدّم خدماتٍ جليلة للكرة العراقية للفترة من 1962 - 1969 لاعباً وإدارياً منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ومطلع تسعينياته".