وفاة لاعب المنتخب العراقي ومدرب الناصرية السابق صلاح عبيد

شفق نيوز/ توفي لاعب المنتخب الوطني العراقي ومدرب نادي الناصرية السابق الكابتن صلاح عبيد، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 74 عاماً .

وشارك الكابتن صلاح عبيد مع المنتخبات العراقية المختلفة في بطولات آسيوية وأولمبية وعسكرية، منها تصفيات دورة ميونيخ الأولمبية عام 1972، كما أسهم في فوز منتخب العراق العسكري بلقب بطولة كأس العالم العسكرية "السيزم" التي جرت في بغداد عام 1972.

وشارك كذلك في بطولة كأس العالم العسكرية في الكونغو وفي تصفيات ونهائيات بطولة أمم آسيا في طهران عام 1974، لكن تبقى مشاركته الأهم في تصفيات كأس العالم في أستراليا عام 1973 وهي أول مشاركة للكرة العراقية في تصفيات كأس العالم، حيث وصفته الصحافة الأسترالية حينها بـ"الماكنة التي لا تهدأ" بعد انتهاء مباراة العراق وأستراليا الأولى التي انتهت لصالح المنتخب الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، إذ لعب صلاح عبيد في الشوط الأول في جهة اليمين ثم في الشوط الثاني وضعه المدرب الراحل عادل بشير في جهة اليسار بعد خروج اللاعب علي كاظم من المباراة وكان متميزاً جداً في المركزين.

وبعد اعتزاله اللعب توجه صلاح عبيد إلى التدريب، حيث أشرف على تدريب فرق القوة الجوية والدفاع الجوي والناصرية، كما أشرف على تدريب فرق الشباب في الدوري القطري وهو حاصل على شهادة تدريبية من يوغسلافيا في عام 1980.