وفاة حامد جبر "كيمبس العراق" في منفاه بالدنمارك

شفق نيوز- كوبنهاغن

توفي اللاعب الدولي السابق حامد جبر، الملقب بـ"كيمبس العراق"، في منفاه بالدنمارك، اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع مرض عضال.

ويُعد حامد جبر من أبرز المهاجمين العراقيين في جيل السبعينيات، إذ مثّل عدداً من الأندية المحلية، بينها الاقتصاد والتجارة والسكك، الذي أصبح لاحقاً نادي الزوراء، إضافة إلى القوة الجوية.

واشتهر الراحل بقدراته الهجومية، ما أكسبه لقب "كيمبس العراق"، في إشارة إلى أسلوب لعبه ومهاراته داخل الملعب.

وفي عام 1979، خاض تجربة احترافية في الدنمارك بعد مسيرته مع القوة الجوية، ليصبح من أوائل اللاعبين العراقيين الذين احترفوا في أوروبا، قبل أن يواصل نشاطه الرياضي هناك.