وفاة حارس مرمى المنتخب الموريتاني أثر اصطدامه بزميله في التدريبات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وفاة حارس المرمى الشاب محمد المختار عن 22 عاماً بعد اصطدامه في المران مع أحد زملائه.

وقال الاتحاد الموريتاني في بيانه: تنعى الاتحادية الموريتانية لكرة القدم حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجمارك الشاب محمد المختار الذي وافته المنية السبت، في نواكشوط.

وكان المختار نقل إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد فقدان الوعي إثر إصابة خطيرة في الرأس خلال التدريبات مع ناديه الجمارك.

وقرر الاتحاد الموريتاني تأجيل نهائي كأس الرئيس إلى موعد يحدد لاحقا بسبب وفاة الشاب محمد المختار حارس المنتخب ونادي الجمارك.