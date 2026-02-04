وفاة حارس مرمى الزوراء والمنتخب العراقي السابق

شفق نيوز- الدوحة

توفي، اليوم الأربعاء، في دولة قطر، حارس مرمى نادي الزوراء والمنتخب العراقي السابق أحمد علي، عن عمر ناهز قرابة 60 عاماً، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكان أحمد علي قد مثّل نادي الزوراء لعدة سنوات، وشارك في عدد من البطولات المحلية والدولية، قبل أن يبتعد عن الملاعب.

وتعرّض أحمد علي، لجلطة دماغية حادة في قطر، حيث كان يعمل مدرباً لحراس المرمى، إذ بقي راقداً في حالة حرجة جداً داخل مستشفى حمد في العاصمة القطرية الدوحة، قبل أن يفارق الحياة.