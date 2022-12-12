وفاة ثاني صحفي "فجأة" أثناء تغطية مونديال قطر

شفق نيوز/ توفي صحفي ثان أثناء تغطية كأس العالم في قطر، بعد يوم واحد فقط من وفاة صحفي أميركي كان يغطي المباريات أيضا.

وقال موقع "فوكس" الرياضي، اليوم الاثنين، وصحيفة "غلف تايمز" أن المصور الصحفي القطري، خالد المسلم، توفي "فجأة" في نهاية الأسبوع.

كما أعلنت "قنوات الكاس" القطرية، في منشور على تويتر، وفاة خالد المسلم، وقالت إنه مصور يعمل لديها في "إدارة الإبداع".

قنوات الكاس تنعي وفاة خالد المسلم المصور بإدارة الإبداع، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/OC3yo7o5lG — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

وتأتي وفاة المسلم بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأميركي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت وال، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

وتوفي وال الذي كان يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

وقد توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وأفاد راديو "أن بي آر" الأميركي، بأن الصحفي سقط أرضا في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.