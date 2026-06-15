وفاة بطل شطرنج عراقي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية

شفق نيوز- كركوك

توفي بطل العراق السابق والمدرب الدولي في الشطرنج غسان محمد علي، إثر جلطة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال مشاركته في منافسات أولمبياد العراق (بطولة الجمهورية) المقامة حالياً في كركوك.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج ظافر عبد الأمير مظلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الراحل كان يشارك في البطولة وخاض ثلاث جولات حقق فيها ثلاثة انتصارات متتالية، وكان يستعد لخوض الجولة الرابعة".

وأضاف أن "غسان محمد علي تعرض لجلطة قلبية مفاجئة قبل ساعات من انطلاق الجولة الرابعة، وتم نقله لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير".

ويُعد الراحل من أبرز لاعبي الشطرنج في العراق، وسبق أن حقق إنجازات محلية ومشاركات دولية، إلى جانب دوره في تدريب وإعداد أجيال من اللاعبين، بحسب مظلوم.

وأشار إلى أن "رحيله شكّل صدمة كبيرة للأسرة الرياضية، لاسيما أنه كان يمارس اللعبة حتى لحظاته الأخيرة وحقق ثلاثة انتصارات في البطولة قبل وفاته".