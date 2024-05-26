نادي الشرطة يفقد نجمه المخضرم عدنان جعفر

شفق نيوز/ توفي اللواء عدنان جعفر، لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة الاسبق، عضو إدارة النادي، بعد وعكة صحية ألزمته الفراش.

وقال عضو ادارة الشرطة تحسين الياسري لوكالة شفق نيوز، ان الراحل رقد بمستشفى ابن سينا ببغداد لتعرضه لأزمة قلبية منذ عشرة أيام ليفارق الحياة صباح اليوم .

وبين ان ادارة الشرطة زارته قبل وفاته بأيام للمستشفى للاطمئنان على صحته وتلبية احتياجاته كونه يعد رمزا من رموز رياضة الشرطة وابن النادي الذي خدمه سنوات طويلة .

ولعب الراحل عدنان جعفر، ضمن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في سبعينيات القرن الماضي، وهو أحد نجوم فريق الشرطة.

ويعد الراحل اللواء عدنان جعفر من الأسماء الكبيرة في مجال كرة القدم ونادي الشرطة، وكان له أثر كبير في تطوير ودعم الأنشطة الرياضية.

بدا مدافعاً مع فرق البريد وكلية الشرطة وديالى والشرطة والمنتخبات الوطنية ، عدنان جعفر الذي لعب قرابة عشر مباريات دولية وعمل عضواًً في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة،