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وفاة المعلق الرياضي المعروف مؤيد البدري بعد صراع مع المرض

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-11T10:05:34+0000
وفاة المعلق الرياضي المعروف مؤيد البدري بعد صراع مع المرض

شفق نيوز/ افاد مقربون من اسرة المعلق الرياضي مؤيد البدري يوم السبت وفاته بعد صراع طويل مع المرض.

وذكر مقربون من اسرة البدري، أن الاخير توفي صباح اليوم في الولايات المتحدة الامريكية، بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ88.

والبدري من مواليد (21 نوفمبر 1934)، رمز من رموز الكرة العراقية، مقدم برامج ومعلق رياضي عراقي.

درس في ثانوية الأعظمية في بغداد، وتخرج منها عام 1953، ثم التحق بالمعهد العالي للتربية الرياضية في جامعة بغداد عام 1954، وتخرج منهُ عام 1957. ولقد حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة، وهنالك نال درجة البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم الرياضية. وهو أول معلق رياضي عراقي، وتقاعد من العمل الوظيفي في عام 1993.

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