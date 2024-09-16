وفاة المدرب الكروي العراقي انور جسام

شفق نيوز/ نعت الجماهير الرياضية العراقية، اليوم الاثنين، المدرب الكروي البارز أنور جسام الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض عضال.

ووفقًا لما أعلنه نشطاء ومتخصصون بالشأن الرياضي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد توفي جسام عن عمر ناهز 77 عامًا.

وأنور جسام، الذي وُلد عام 1947، كان أحد أبرز الشخصيات في عالم كرة القدم العراقية، حيث قدم إسهامات كبيرة كلاعب ومدرب للمنتخب الوطني العراقي.

وحقق جسام العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها فوزه ببطولة الدوري العراقي الممتاز مع نادي الزوراء في موسم 1978–79، بالإضافة إلى خمسة ألقاب بكأس العراق مع نفس النادي، مما يجعله أكثر المدربين العراقيين فوزًا بهذه البطولة.