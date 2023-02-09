وفاة المدرب العراقي المعروف نبيل زكي

شفق نيوز/ نعى الوسط الرياضي مدرب كرة القدم العراقي المعروف نبيل زكي الذي توفي، صباح اليوم الخميس.

وكان زكي يعاني من مشاكل صحية تتعلق بالقلب والتي كانت سببا بوفاته اليوم، بحسب مقربين .

وصدم الوسط الرياضي بنبأ وفاته، كونه من الشخصيات المقربة والمحببة الى الشارع العراقي.

ويعد زكي اول من وضع حجر أساس لكرة نادي الكهرباء بعد تشكيله كأول فريق لكرة القدم لعب بالدوري العراقي الممتاز، بعدها قاد عدة اندية عراقية ونجح معها منها فريقي ناديي كربلاء والطلبة وغيرها .