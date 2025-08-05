وفاة اللاعب الدولي العراقي السابق والمعلق الرياضي المعروف شدراك يوسف

شفق نيوز - بغداد

توفي اللاعب الدولي العراقي السابق والمعلق الرياضي المعروف شدراك يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وعانى الراحل وهو اللاعب الدولي السابق لكرة القدم في ستينيات وسبعينيات القرن المنصرم، ومنذ مدة طويلة من المرض، وتواصلت معالجته داخل العراق بناء على رغبة ذويه، وقد خضع في العام 2022 لعملية جراحية لاستئصال الجهاز الهضمي بعد ثبوت انتشار "ورم خبيث" داخله.

ويعد الراحل شدراك يوسف، إرشيفا رياضيا واسع المعلومات، إذ كان يتمتع بذاكرة عجيبة لاستذكار التاريخ الرياضي الكروي بشأن إحصاء الأهداف والمناسبات التي سجلت من خلالها وعمل مدرباً بعد اعتزاله الكرة وأسس مدرسة كروية في قضاء "عنكاوا" باربيل عاصمة إقليم كوردستان، بعد أن هاجر مضطرا وعمل مديرا للقناة العراقية الرياضية فترة التسعينيات، ومسؤولا للقسم الرياضي في قناة عشتار الفضائية، ويعد من بين أبرز المعلقين الرياضيين الى جانب مؤيد البدري وآخرين.

وشدراك يوسف مواليد العام 1942 وهو لاعب عراقي سابق، في مركز خط وسط، لعب ضمن منتخب العراق لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا العام 1972، لعب للمنتخب الوطني بين العامين 1965 و1973، وفاز بكأس العرب في عامي 1964 و1966، ثم قرر الاعتزال بعد تصفيات كأس العالم 1974.