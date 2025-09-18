وفاة الرائد الرياضي العراقي صبري بنانة عن 84 عاماً

شفق نيوز- بغداد

توفي صباح اليوم الخميس، الرائد الرياضي والمدير السابق لمدرسة البطل الأولمبي، الدكتور صبري بنانة، عن عمر ناهز الرابعة والثمانين عاماً.

ولد الراحل في عام 1941، وبدأ مسيرته الرياضية كلاعب برز في رياضات الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد، ومثل منتخبات العراق المدرسية والجامعية داخل وخارج البلاد خلال فترة الستينيات. كما تميز كلاعب في كرة القدم، حيث مثل نادي الأمانة ومنتخب العراق للجامعات.

بعد ذلك استقر في رياضة ألعاب القوى، وحقق إنجازات مميزة مع المنتخب الوطني العراقي في مسابقات القفز العالي، والقفز الثلاثي، والقفز الطويل.

عرف الدكتور صبري بنانة بكونه رياضياً شاملاً وأكاديمياً وإدارياً بارزاً، خدم الرياضة العراقية لعقود من الزمن، وترك إرثاً رياضياً وأكاديمياً مشرفاً.

ونعى رواد الرياضة وزملاؤه وطلابه الراحل ببالغ الحزن والأسى، معتبرين رحيله خسارة كبيرة للمجتمع الرياضي.