وفاة اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي عن 84 عاماً

شفق نيوز/ توفي، اليوم الخميس، اسطورة المصارعة العراقية عدنان القيسي عن عمر ناهز الـ 84 عاماً.

وذكر مقربون من القيسي، عبر منصات التواصل، أن المصارع العراقي الشهير توفي ليلة أمس.

وبحسب ما تم الاطلاع عليه من عدة مصادر، تبين أن سبب وفاة عدنان القيسي المصارع العراقي هو أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته.

وانتشرت العشرات من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقا) تضج بخبر وفاته والدعاء بالرحمة ولمحبيه الصبر والسلوان.

الاسطورة العربية عدنان القيسي في ذمة الله 84 عاماً رحمة الله عليه pic.twitter.com/7QtnuJPt1s — Ali Al-Marafi (@ali_a_marafi) September 6, 2023

كما نعاه موقع WWE الرياضي العالمي المتخصص بالمصارعة، وقال نشعر بالحزن عندما نعلم أن عدنان القيسي، المعروف لدى عشاق الترفيه الرياضي باسم بيلي وايت وولف، والشيخ عدنان القيسي والجنرال عدنان، وافته المنية في 6 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأضاف الموقع تقدم WWE تعازيها لعائلة عدنان القيسي وأصدقائه ومعجبيه.

ويعد عدنان عبد الكريم أحمد القيسي (تولد 1 آذار/مارس 1939) والملقب بـ"أسطورة المصارعة العراقية"، مصارعا محترفا، لعب في اتحادات مشهورة مثل دبليو دبليو إي-AWA-NWA ولعب بشخصيات "بيلي الذئب الأبيض - شيخ عدنان القيسي - الجنرال عدنان" وكان مدير مصارعين اساطير امثال "سوبرستاس بيلي جرام وجيري كرشر بلاكول وبوب اورتون"، واشتهر بشخصية الشيخ عدنان القيسي. وهو ابن أخ مفتي العراق سابقاً الشيخ قاسم القيسي.