"وعود" تعيد لاعبي الطلبة إلى المستطيل الأخضر (صور)

شفق نيوز/ أعلن نادي الطلبة يوم الجمعة عودة لاعبي الفريق الكروي إلى تدريباتهم بعد وعود تلقوها بصرف الدفعة الأولى من أجورهم المترتبة على النادي.

وقال المكتب الإعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبي فريق الطلبة الكروي عاودوا تدريباتهم اليومية اليوم الجمعة على ملعب البرج في جامعة بغداد بعد ان انقطعوا عنها بسبب عدم تسلمهم الدفعة الاولى من عقودهم".

وأضاف أن "اللاعبين عادوا التدريبات بعد ان تلقوا وعود من البرلمان ووزارة الشباب والرياضة بتسهيل مهمة صرف الاموال لهم خلال الايام القليلة القادمة".

والجدير بالذكر ان اخر الوعود كان من الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة حيث انه وعد بتذليل الصعوبات وحل الازمة المالية مع وزارة التعليم ووزارة المالية.