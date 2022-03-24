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وعكة صحية تبعد "جعاز" عن مواجهة الأمارات

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-24T09:59:47+0000
وعكة صحية تبعد "جعاز" عن مواجهة الأمارات

شفق نيوز/ أعلن المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، غياب المحترف في الدوري السويدي اللاعب "مهند جعاز" عن تشكيلة الفريق في واقعة الامارات بسبب وعكة صحية.  

وأجرى لاعبو المُنتخب العراقي تدريباً ترويحياً  لمدة 15 دقيقةً بالقُربِ من مقرّ إقامته من أجل تنشيطِ الدورةِ الدمويّة والعضلات كون موعد المباراة سيكون في الساعةِ الثامنة من مساء اليوم الخميس والتي سيحتضنها ملعبُ الملك فهد الدوليّ في العاصمةِ الرياض.

ويتمتعُ جميع لاعبي المنتخب الوطنيّ بالجاهزيّةِ التامة باستثناءِ، تأكُّد غياب اللاعب مهند جعاز بسببِ وعكةٍ صحيةٍ بدأت واضحةً عليه اليوم.

وسبق أن عانى منذ لحظةِ وصوله إلى العراق من آلامٍ في الرأس، ولم يكمل جعاز، المحترف في هامربي السويدي، تدريباتَ يوم أمس بعد شعوره بدُوارٍ في الرأسِ مع ملامح الإرهاق التي ظهرت واضحةً عليه.

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