وطني الصالات يعاود تدريباته تأهباً لمواجهة أوزبكستان "صور"

شفق نيوز/ عاود المنتخب العراقي لكُرةِ الصالات جرعاته التدريبيّة عصر اليوم الخميس، تأهباً لمواجهةِ نظيره الأوزبكي يوم غد الجمعة.

وستقام المباراة في الساعةِ الخامسة عصراً بتوقيت بغداد، في ثاني مبارياته في بطولةِ نهائيات كأس آسيا، بحُضور رئيس الوفد يحيى زغير ونائب رئيس الوفد فراس بحر العلوم.

وخضعَ اللاعبون إلى الاستشفاءِ بعد أن خاضوا مباراةً كبيرةً أمام المنتخبِ السعودي، انتهت بفوز العراق بخمسة أهدافٍ مقابل هدف.

وشهدت الحصةُ التدريبيّة حماسةً ونديةً من قبل اللاعبين، وساهم الاندفاعُ العالي في أداءِ التدريبات من قبل اللاعبين في اطمئنانِ الجهاز الفنيّ للفريقِ، بقيادةِ البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو وجهازه الفنيّ، على الحالةِ البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من التدريبِ شهدَ تركيزاً على الجوانب التكتيكيّة.

هذا وسبقت الحصة التدريبيّة جلسة فنيّة مع اللاعبين تخللتها مشاهدة بعض مباراة السعودية والأخطاء التي حدثت فيها بغية تلافيها، ورصد نقاط القوة والضعف لدى المنتخبِ الأوزبكي، خاصةً أن هذا اللقاء له حجمه وأهميته الكبيرة في أن يقطعَ المنتخب العراقي مشواره بنجاحٍ وثباتٍ نحو الدور ربع النهائي، ما يعني ضرورةَ وقوف الجهاز الفنيّ على أهم النقاط التي يتطلع لتطويرها وتحديد الأسلوب والشكل الذي يأملُ الظهور به في هذه المواجهةِ المهمةِ مع الأخذ بنظر الاعتبار قوة المنتخب المنافس.