وطني الصالات يتغلب على أوزبكستان والآسيوي يكلف حكماً عراقياً لمباراة "شبابية"

شفق نيوز/ حققَ المُنتخبن العراقي لكُرةِ الصالات فوزا مُستحقاً على مُضيفه منتخبِ أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيءَ في المباراةِ الوديّة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في صالةِ يونس آباد الرياضيّة.

وجاء هدفا العراق عن طريقِ اللاعبين فهد ميثاق وسالم فيصل.

وتأتي هذه المبارياتُ ضمن تحضيراتِ المنتخبين إلى نهائياتِ بطولة كأس آسيا التي تقام في الكويت نهايةِ الشهر الحالي.

من جهة موازية، كلفَ الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم الحكمَ الدوليّ المُساعد "أحمد صباح قاسم" ضمن الطاقمِ التحكيميّ لمباراةِ منتخبي أوزبكستان والصين للشبابِ التي تقامُ غداً الجمعة (٩/١٦) في مدينةِ الدمام السعوديّة في الساعةِ السادسة وخمس عشرة دقيقةً ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ، وهي المباراةُ الثالثة التي تتمّ فيها تسميةُ الحكم الدوليّ المساعد أحمد صباح قاسم ضمن الطواقم التحكيميّة لقيادةِ المبارياتِ في التصفيات.

وضمَّ الطاقمُ التحكيمي الدوليّ المكلف بالمباراةِ الحكمَ الدولي العماني خالد الشخصي والحكم الدولي المساعد الأول العماني ناصر سالم والحكم الدولي المساعد الثاني العراقي أحمد صباح والدولي الأردني أحمد فيصل حكماً رابعا.

من جهته قال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحادُ الآسيويّ لكرةِ القدم كلف الحكمَ الدوليّ المُساعد "أحمد صباح قاسم" ضمن الطاقمِ التحكيميّ لمباراةِ منتخبي أوزبكستان والصين للشبابِ التي تقامُ غداً الجمعة في مدينةِ الدمام السعوديّة في الساعةِ السادسة وخمس عشرة دقيقةً ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ".

وأضاف الاتحاد أن "هذه هي المباراةُ الثالثة التي تتمّ فيها تسميةُ الحكم الدوليّ المساعد أحمد صباح قاسم ضمن الطواقم التحكيميّة لقيادةِ المبارياتِ في التصفيات".

وبين الاتحاد أن "الطاقمُ التحكيمي الدوليّ ضم المكلف بالمباراةِ الحكمَ الدولي العماني خالد الشخصي والحكم الدولي المساعد الأول العماني ناصر سالم والحكم الدولي المساعد الثاني العراقي أحمد صباح والدولي الأردني أحمد فيصل حكماً رابعا".