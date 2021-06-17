وضع النقاط على الحروف.. تعرف على اخر التطورات بملف كاتانيتش والمنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف مقرب من وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، أن الأخير يرغب بالفعل من خلال مقترحاته للهيئة التطبيعية بتغيير المدرب كاتانيتش، لكنه أشر وجود عائق بهذا الخصوص يتم العمل على حله.

وتأهل العراق للمرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم الحاسمة، رغم خسارته من إيران في المباراة الأخيرة من المرحلة الأولى، نتيجة حسمه إحدى بطاقات أفضل الثواني.

وتضغط جهات عدة على أبعاد كاتانيتش من قيادة "اسود الرافدين"، والاستعانة بمدرب آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المعرقل الوحيد حالياً هو الشرط الجزائي الموجود في عقد كاتانيتش بغية فسخه، رافضاً الكشف عن قيمته، لكنها أوضح وجود تحرك لفسخ العقد مع كاتانيتش بالتراضي.

وأضاف أن المدرب كاتانيتش غادر من البحرين لبلده في إجازة حالياً، وبانتظار عودته للتوصل الى اتفاق إما لابقائه او الاستغناء عنه.

وبشأن اتفاق الوزير درجال مع مدرب أوروبي جديد لتدريب العراق، قال المصدر، "إن الأمر خاص بالهيئة الطبيعية، ولا صحة لهذا الأمر".