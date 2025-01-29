وضعوا السلاح برأس زوجته.. مسلحون يقتحمون منزل نجم كرة قدم إسباني

شفق نيوز/ تعرض أليكس بيرينغور، لاعب فريق أتليتيك بلباو الإسباني، وزوجته عارضة الأزياء، صوفيا جيم، لمحاولة سطو مسلح على منزلهما، حسبما كشفته تقارير صحفية.

وأفادت صحيفة "إل كوريو" الإسبانية، بأن ثلاثة مسلحين اقتحموا منزل بيرينغور وزوجته في مونجيا، وهي بلدة في إقليم الباسك.

ويقال إن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عامًا صد اللصوص الذين يرتدون أقنعة الوجه من خلال إغلاق باب زجاجي، ما منعهم من دخول المنزل.

وورد أن مسدسًا تم توجيهه بعد ذلك إلى بيرينغور وزوجته جيم، وانتهت محاولة السرقة، حيث تمكن بيرينغور من إخطار الشرطة أثناء الهجوم.

وبدأت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في أعقاب محاولة السرقة، حيث فر اللصوص من مكان الحادث، ولم يتعرض اللاعب وزوجته لأذى، ولم يعلق الزوجان علنًا بعد الحادث.

وبيرينغور، هو أحدث لاعب كرة قدم يتم استهدافه من قبل اللصوص في السنوات الأخيرة، إذ تعرض منزل لاعب برايتون فالنتين باركو للسرقة الشهر الماضي، وقعت عملية الاقتحام في منزلهما الجديد في إشبيلية.

وسبق للصوص استهداف منزل ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد وفيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد وسيرجيو راموس نجم الفريق العاصمي سابقاً.