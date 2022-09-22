أوضح أسباب "التأني" .. اتحاد الكرة: لا تراجع عن التعاقد مع مدرب أجنبي للمنتخب العراقي

شفق نيوز / أكد الناطق الإعلامي لاتحاد الكرة أحمد الموسوي، اليوم الخميس، التمسك بتسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب العراقي للمرحلة المقبلة، فيما أوضح الأسباب الموجبة لعدم اختياره حتى الآن.

وقال الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "سبب تأخر تسمية المدرب الاجنبي لقيادة المنتخب هو لعدم وجود استحقاق رسمي قريب وانه لابد من التأني في الاختيار ولاسيما مع وجود فسحة للاختيار الأمثل"، مبينا أن "الاتحاد لا يفكر بتسمية مدرب محلي للمنتخب".

وأضاف الموسوي أن "أقرب بطولة رسمية لمنتخبنا الوطني هي خليجي 25 المقرر انطلاقها في السادس من شهر كانون الثاني المقبل".

وأوضح المتحدث الرسمي ان "الاتحاد متمسك بقراره بتسمية مدرب أجنبي لقيادة المنتخب ولا صحة لما يدار هنا وهناك بشأن تسمية مدرب محلي لعدم توفر الأموال"، موضحاً أن "الحكومة العراقية قررت صرف مبلغ 3 مليارات دينار وصادقت على القرار بشكل رسمي وستتم التسمية في وقت لاحق لحين التوصل الى قناعة تامة واتفاق نهائي مع المدرب الاجنبي الجديد الذي سيقود المنتخب للمرحلة المقبلة".