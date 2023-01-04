وصول وفد المنتخب القطري الى البصرة

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب القطري لكرة القدم، يوم الأربعاء، الى محافظة البصرة للمشاركة في بطولةِ خليجي 25 التي ستنطلق في البصرة بعد غد الجمعة.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، استقبل في مطار البصرة الدوليّ، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني ووفد منتخب قطر لكرة القدم للمشاركة في بطولة خليجي 25، وبحُضور محافظ البصرة اسعد العيداني والأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان".

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، استقبل قبل ساعات من اليوم الأربعاء، في مطار البصرة الدوليّ، وفدَ منتخب المملكة العربية السعوديّة لكرة القدم للمشاركة في بطولةِ خليجي 25، وبحُضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة "إياد بنيان" والأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم "محمد فرحان".