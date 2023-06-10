وصول وفدي الامارات وإيران الى العراق استعدادا لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب الاماراتي، صباح اليوم السبت، إلى بغدادَ للمشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية العراق دون 23 عاماً.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وفد المنتخب الإيراني سبق وصول وفد المنتخب الاماراتي، اليوم السبت، إذ وصل إلى مطار النجف ومنه سينتقل الى محافظة كربلاء للمشاركةِ في بُطولةِ الوطنيّ غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية العراق دون 23 عاماً والتي تنطلق في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي".