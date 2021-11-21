وصول منتخبات الاردن وسوريا ولبنان إلى أربيل استعداداً لبطولة غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ وصلت وفود ثلاث منتخبات إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان استعداداً لخوض منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب اسيا للشباب.

ووصل صباح اليوم الاحد، وفد منتخب شباب سوريا لكرة القدم، الى مطار أربيل الدولي للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب المجموعة الثانية التي يحتضنها ملعب فرنسو حريري بمدينة أربيل، وكان في استقبال الوفد عضوا اتحاد الكرة فراس بحر العلوم وكوفند عبد الخالق .

كما وصل وفدا منتخب شباب الأردن ومنتخب شباب لبنان، أربيل للمشاركة في ذات البطولة. وتحتضن اربيل الثلاثاء المقبل منافسات غرب اسيا للمجموعة الثانية بمشاركة ثلاث منتخبات هي سوريا والاردن ولبنان .

وكانت اللجنة المنظمة سلمت لاعب منتخبنا للشباب عبد الرزاق قاسم جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا أمام نظيره الكويتي المقدمة من لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب التي انتهت عراقية 3-0 .