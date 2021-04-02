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وصول ممثلي الاتحاد الاسيوي للاشراف على اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-02T09:01:45+0000
وصول ممثلي الاتحاد الاسيوي للاشراف على اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة

شفق نيوز/ اعلن شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية عن وصول ممثلين من الاتحاد الاسيوي الى بغداد.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد الاسيوي كلف ممثلين بالاتفاق مع الاتحاد الدولي وهما كريم وروبير لبناني الجنسية للإشراف على اجتماع الهيئة العامة المقررة الاحد المقبل المخصص لمناقشة النظام الاساسي وكل الجوانب التي تخص انتخابات اتحاد الكرة المقرر  نهاية الشهر الحالي.

وبين ان حضور ممثلين من الاتحاد الاسيوي سيكون جانباً ايجابياً لتلافي الكثير من الامور التي تواجه الاجتماع فضلا عن حسم كل الامور المتعلقة التي يود طرحها اعضاء الهيئة العامة من مقترحات تخص العملية الانتخابية المرتقبة .

واشار الى ان الممثليين هما جزء من العملية الانتخابية ولهم دراية كاملة بالنظام الاساسي الذي ينسجم مع نظام الاتحاد الدولي "فيفا".

 

 

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