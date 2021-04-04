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وصول لجنة خليجي 25 وتباشر عملها في التفتيش

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-04T06:56:01+0000
وصول لجنة خليجي 25 وتباشر عملها في التفتيش

شفق نيوز/ أعلن شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية يوم الأحد وصول اللجنة المشرفة الى العراق.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المشرفة وصلت للعراق والمؤلفة من ميرزا احمد علي ، وخالد الحاج من اللجنة الخليجية القادمة الى محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية العراق لإستضافة بطولة خليجي 25  .

وبين ان اليوم ستباشر اللجنة عملها وستطلع على كل المنشآت الرياضية التي جهزت لاستضافة خليجي 25  .

واكد ان وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية هيأت كل جوانب الاستضافة وتجوال الوفد بغية الاطلاع على كل المنشآت الخاصة للبطولة التي جهزت بشكل مثالي .

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