وصول لجنة خليجي 25 وتباشر عملها في التفتيش

شفق نيوز/ أعلن شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية يوم الأحد وصول اللجنة المشرفة الى العراق.

وقال كامل لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المشرفة وصلت للعراق والمؤلفة من ميرزا احمد علي ، وخالد الحاج من اللجنة الخليجية القادمة الى محافظة البصرة للاطلاع على جاهزية العراق لإستضافة بطولة خليجي 25 .

وبين ان اليوم ستباشر اللجنة عملها وستطلع على كل المنشآت الرياضية التي جهزت لاستضافة خليجي 25 .

واكد ان وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الهيئة التطبيعية هيأت كل جوانب الاستضافة وتجوال الوفد بغية الاطلاع على كل المنشآت الخاصة للبطولة التي جهزت بشكل مثالي .