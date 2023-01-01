وصول طاقم تحكيم كويتي الى البصرة لادارة مباريات خليجي 25

شفق نيوز/ وصل الطاقم التحكيمي الدولي الكويتي إلى البصرة يوم الأحد، للمشاركة في إدارة مباريات كأس "خليجي 25".

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الطاقم التحكيمي الكويتي يتألف من عبد الله جمالي وعبد الهادي العنزي وسيد علي محمود وهاشم الابراهيمي.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي .

وكان المنتخب العراقي وضيفه والكويتي خاضا مباراة ودية في ملعب الميناء استعدادا لبطولة خليجي 25 وانتهت عراقية بهدف دون رد.