وصول حكام بحرينيين والمنتخب اللبناني الى بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا

شفق نيوز/ وصل الحكم الدولي البحريني حسين الشويخ ومواطنه الحكم المساعد سيد جلال محمد إلى العاصمةِ بغداد للإشرافِ على قيادةِ مبارياتِ بُطولةِ الوطني لكأس غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبية دون 23 عاماً، وكان في استقبالهم عُضو لجنة الحُكام لؤي صبحي أديب، بحسب بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار البيان الى وصول وفد المنتخب اللبناني، اليوم السبت، إلى بغدادَ للمشاركةِ في بُطولةِ الوطني ايرثلنك غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية العراق دون 23 عاماً والتي تنطلق في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء المقدسة للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي.

ويضيّفا ملعبا المَدينة الدوليّ في العاصمةِ بغداد وكربلاء الدوليّ في مدينةِ كربلاء، اللذان يحتضنان منافساتَ بطولة الوطنيّ إيرثلنك غرب آسيا للمُنتخباتِ الأولمبيّة دون 23 عاماً للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الحالي، حيث تجري منافساتُ المجموعة الأولى والثالثة في العاصمةِ بغداد، بينما تلعب مبارياتُ المجموعة الثانية في مدينةِ كربلاء، وفقا للبيان.