وصول الوجبة الأولى من لاعبي منتخب العراق إلى تايلاند

شفق نيوز- كانشا نابوري

وصل، اليوم الأحد، 13 لاعباً من قائمة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم المؤلفة من 23 لاعباً، إلى مدينة كانشانابوري في تايلاند.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللاعبين سيبدأون تدريباتهم استعداداً لبطولة كأس ملك تايلاند التي تنطلق في الرابع من أيلول المقبل، وذلك بعد رحلة طويلة بدأت أمس السبت من بغداد مروراً بالإمارات.

وضمّت الوجبة الأولى من اللاعبين كلاً من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، مناف يونس، زيد تحسين، سجاد جاسم، أحمد يحيى، شيركو كريم، أمجد عطوان، أسامة رشيد، بشار رسن، مهند علي، وأيمن حسين.

ومن المقرر أن يصل يوم غد الاثنين أربعة لاعبين آخرين هم: إبراهيم بايش، علي فائز، ميرخاس دوسكي، وفرانس بطرس، على أن تلتحق الوجبة الأخيرة يوم الثلاثاء وتضم ستة لاعبين: ريبين سولاقا، أمير العماري، منتظر الماجد، ماركو فرج، ويوسف الأمين.

وسيواجه منتخب العراق نظيره منتخب هونغ كونغ في الرابع من أيلول المقبل ضمن نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي في المباراة الأخرى منتخب جزر فيجي مع منتخب تايلاند.

وكان مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، غراهام أرنولد، قد أعلن يوم الخميس الماضي قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند، والتي ضمت 23 لاعباً.