وصول المحترف العراقي هيران أحمد إلى بغداد

شفق نيوز / وصلَ اللاعبُ "هيران أحمد" المُحترف في الدوريّ السويسريّ، إلى العاصمةِ بغداد، فجر الجمعة، ليلتحقَ ضمن صُفوفِ المُنتخبِ الوطنيّ الذي يتأهبُ لمُواجهةِ منتخبي المكسيك والاكوادور في إسبانيا يومي 9 و 12 من الشهرِ الحالي.

يذكرُ أن نادي صون السويسري قد رفضَ تفرغَ اللاعب مع المُنتخبِ الوطنيّ ضمن الفترةِ المُحددةِ التي سيخوضُ فيها المنتخبُ الوطنيّ مبارياته الوديّة.

لكن اللاعب هيران أحمد آثرَ على نفسهِ وفضّلَ أن يتواجدَ منذ بدايةِ مُعسكرِ بغداد إلى جانبِ زملائه الآخرين في التحضيراتِ للمُواجهاتِ الوديّة الدوليّةِ المُرتقبة.