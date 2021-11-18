وصول الطاقم التحكيمي اللبناني الى البصرة لقيادة مباريات بطولة غرب اسيا للشباب

شفق نيوز/ وصل طاقم التحكيم اللبناني يوم الخميس، الى البصرة لقيادة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب التي تنطلق في العشرين في البصرة وأربيل، وكذلك وصول مقيّم الحكام من سلطنة عمان.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الوفد الفني من مشرفي بطولة غرب آسيا المكلف من اتحاد غرب آسيا للإشراف على بطولة الشباب بكرة القدم وصل الى مطار البصرة قادما من المملكة الأردنية".

وأضاف أنه "كان في استقبال الوفد في صالة التشريفات الكبرى في المطار معاون مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الشباب والرياضة فاضل الخفاجي، الذي نقل الى الوفد الزائر تحيات وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال متمنيا لهم طيب الاقامة في بلدهم العراق ونجاح مهمتهم على أكمل وجه".