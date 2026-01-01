وصلت إلى ارتفاع متر بمعبر "زرزير" .. الثلوج تشل الحركة في دهوك (صور)

شفق نيوز - دهوك

غطت الثلوج عدداً من مناطق محافظة دهوك، مع بدء العام الجديد إثر تساقط كثيف للثلوج التي كست هذه المناطق بطبقات بيضاء واسعة.

وشهدت المحافظة موجة جديدة من تساقط الثلوج شملت مناطق متعددة، حيث ارتفعت طبقات الثلج في بعض المواقع إلى أكثر من متر واحد.

ويقول مسؤول إعلام مديرية صيانة الطرق والجسور في دهوك كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية تواصل عملها لفتح الطرق الرئيسية وخاصة المؤدية إلى نواحي قضاء العمادية ومعبر زرزير الحدودي مع تركيا، حيث بلغت سماكة الثلوج هناك أكثر من متر".

وذكر محمد، أن "الأرقام المتوفرة تبين أن منطقة سيارتيكا سجّلت سماكة بلغت 40 سنتمتراً بينما سجّلت ناحية مانكيش 20 سنتمتراً ووصلت الثلوج في جبل كارة إلى 70 سنتمتراً، في حين تجاوزت في معبر زرزير متراً كاملاً مع استمرار الجهود بالتعاون مع الجهات الخدمية لفتح الطرق الحيوية كلما تحسنت الظروف الجوية".

ولا يزال معظم طرق القرى الشمالية مغلقة حتى الآن، وفقاً للمتحدث، بسبب استمرار تساقط الثلوج.

وتعمل آليات المديرية، بواقع سبع فرق، على مدار اليوم، غير أن كثافة الثلوج تعيق العمل.

ويشير محمد إلى أن الثلوج تعود بعد وقت قصير من فتح الطريق، لتغطيه ما يجعل حركة السير صعبة.

وتدعو المديرية السكان إلى البقاء داخل مناطقهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة للحفاظ على السلامة.