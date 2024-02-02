وصفه بـ"المغتصب".. خيتافي يتقدم بشكوى ضد بيلينغهام لإهانته غرينوود

شفق نيوز/ يبدو أن خطر الإيقاف يلاحق جود بيلنغهام، لاعب ريال مدريد، بعد تقديم شكوى ضده من قبل نادي خيتافي، يوم الجمعة، وذلك لإهانته مواطنه ميسون غرينوود، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد قمة ترتيب المسابقة عقب فوزه على خيتافي بثنائية خوسيلو، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 20.

ووضعت المواجهة التي جرت، أمس الخميس، اللاعبين الإنجليزيين وجها لوجه، وكشفت لقطة تلفزيونية أن بيلنغهام نطق بكلمة "مغتصب" في اتجاه مهاجم خيتافي.

يذكر أن غرينوود غادر مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الصيف الماضي، بعد أن تم القبض عليه بسبب محاولة اغتصاب في يناير 2022، قبل أن تسقط النيابة العامة التهم لاحقا.

وذكرت التقارير الصحافية أن خيتافي طلب من حكم المباراة إدراج لقطة بيلنغهام في تقرير اللقاء، حتى يتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم إجراءً تأديبياً ضد نجم ريال مدريد.