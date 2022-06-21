وصفت الاحتفالية بـ"المتواضعة".. الشرطة لاتحاد الكرة: درعكم لا يساوي 50 ألف دينار

شفق نيوز / هاجمت ادارة نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، اتحاد الكرة العراقي بسبب "احتفالية التتويج المتواضعة" لفريقها الفائز بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، فيما اعتبرت أن "درع" البطولة لا يساوي (50) ألف دينار، كشفت أن اللاعبين كانوا متخوفين من حمله "كي لا يكسر ويصيب احدهم" بجروح.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز "استغربنا من تصرف اتحاد الكرة بعدم اقامته ختاماً يليق ببطل دوري ينافس موسم كامل ليقيّم عمله بهذه الاحتفالية الخجولة".

واضاف الزاملي أن "الذي حدث على ارض الملعب أذهل الجميع لسوء التنظيم وما صدمنا هو اعتراف وزير الشباب والرياضة ، رئيس الاتحاد عدنان درجال في تصريح امام وسائل الاعلام ، بان احتفالية التتويج غير لائقة ولا ترتقي للمستوى المطلوب".

وتساءل الزاملي مستغرباً "هل هذا هو درع الدوري"؟، مبينا أنه "درع متواضع وسعره لا يساوي 50 الف دينار، واللاعبون أبدوا تخوفهم من رفعه كونه مصنوعاً من الزجاج، ومن احتمال أن يقع على أحدهم ويصيبه أثناء الاحتفال".

وأشار نائب رئيس نادي الشرطة إلى أن "الاتحاد بهذا الطريقة يذبح الدوري العراقي ويقتل طموح التنافس، ولاسيما أن أي لاعب ينتظر هذه اللحظة"، مشدداً على "ضرورة عمل الاتحاد بحيادية وتوازن مع كل الاندية وعدم تفضيل نادٍ على آخر حسب المزاجيات والعلاقات".

وأبدى المسؤول في القيثارة الخضراء "استغرابه من نية الاتحاد اقامة دوري المحترفين الموسم المقبل وهو غير قادر على تنظيم احتفالية تليق بختام الدوري العراقي الممتاز".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أقام ، في 18 حزيران 2022، مؤتمرين "فني وأمني" خاصين بإقامة مباراة تتويج الشرطة أمام خصمه الزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا ضرورة عكس الحالة التنظيمية للمباريات الدولية والمحلية عبر هذه المباراة، فيما أوضح نائب رئيس الاتحاد علي جبار ان الاتحاد "يطمح أن تظهر مباراة الشرطة بأفضل صورةٍ لأنها تتويجٌ لجهودٍ كبيرةٍ قدمت من الاتحاد وإدارات الأندية والمدربين واللاعبين وجمهورنا الكريم".

وكان فريق نادي الشرطة حسم تتويجه بلقب الدوري قبل سبع جولات من انتهاء المنافسات إلا أن التتويج قد تم تأجيله إلى الجولة 36 في مباراته الجماهيرية أمام الزوراء التي انتهت للشرطة بهدفين دون مقابل للزوراء.