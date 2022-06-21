سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وصفت الاحتفالية بـ"المتواضعة".. الشرطة لاتحاد الكرة: درعكم لا يساوي 50 ألف دينار

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-21T06:29:13+0000
وصفت الاحتفالية بـ"المتواضعة".. الشرطة لاتحاد الكرة: درعكم لا يساوي 50 ألف دينار

شفق نيوز / هاجمت ادارة نادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، اتحاد الكرة العراقي بسبب "احتفالية التتويج المتواضعة" لفريقها الفائز بلقب الدوري الممتاز للموسم الحالي، فيما اعتبرت أن "درع" البطولة لا يساوي (50) ألف دينار، كشفت أن اللاعبين كانوا متخوفين من حمله "كي لا يكسر ويصيب احدهم" بجروح.

وقال نائب رئيس النادي غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز "استغربنا من تصرف اتحاد الكرة بعدم اقامته ختاماً يليق ببطل دوري ينافس موسم كامل ليقيّم عمله بهذه الاحتفالية الخجولة".

واضاف الزاملي أن "الذي حدث على ارض الملعب أذهل الجميع لسوء التنظيم وما صدمنا هو اعتراف وزير الشباب والرياضة ، رئيس الاتحاد عدنان درجال في تصريح امام وسائل الاعلام ، بان احتفالية التتويج غير لائقة ولا ترتقي للمستوى المطلوب".

وتساءل الزاملي مستغرباً "هل هذا هو درع الدوري"؟، مبينا أنه "درع متواضع وسعره لا يساوي 50 الف دينار، واللاعبون أبدوا تخوفهم من رفعه كونه مصنوعاً من الزجاج، ومن احتمال أن يقع على أحدهم ويصيبه أثناء الاحتفال".

وأشار نائب رئيس نادي الشرطة إلى أن "الاتحاد بهذا الطريقة يذبح الدوري العراقي ويقتل طموح التنافس، ولاسيما أن أي لاعب ينتظر هذه اللحظة"، مشدداً على "ضرورة عمل الاتحاد بحيادية وتوازن مع كل الاندية وعدم تفضيل نادٍ على آخر حسب المزاجيات والعلاقات".

وأبدى المسؤول في القيثارة الخضراء "استغرابه من نية الاتحاد اقامة دوري المحترفين الموسم المقبل وهو غير قادر على تنظيم احتفالية تليق بختام الدوري العراقي الممتاز".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أقام ، في 18 حزيران 2022، مؤتمرين "فني وأمني" خاصين بإقامة مباراة تتويج الشرطة أمام خصمه الزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدا ضرورة عكس الحالة التنظيمية للمباريات الدولية والمحلية عبر هذه المباراة، فيما أوضح نائب رئيس الاتحاد علي جبار ان الاتحاد "يطمح أن تظهر مباراة الشرطة بأفضل صورةٍ لأنها تتويجٌ لجهودٍ كبيرةٍ قدمت من الاتحاد وإدارات الأندية والمدربين واللاعبين وجمهورنا الكريم".

وكان فريق نادي الشرطة حسم تتويجه بلقب الدوري قبل سبع جولات من انتهاء المنافسات إلا أن التتويج قد تم تأجيله إلى الجولة 36 في مباراته الجماهيرية أمام الزوراء التي انتهت للشرطة بهدفين دون مقابل للزوراء.

related

نادي الشرطة: لم نرفض التحاق المدرب احمد صلاح بالمنتخب الوطني وهذه حقيقة عرقلة تفريغه للمنتخب الوطني

Date: 2022-01-13 07:49:36
نادي الشرطة: لم نرفض التحاق المدرب احمد صلاح بالمنتخب الوطني وهذه حقيقة عرقلة تفريغه للمنتخب الوطني

إدارة الشرطة ترفض "التهديد": نادينا خط أحمر ولا يمكن الاستغناء عنه

Date: 2022-04-21 11:30:58
إدارة الشرطة ترفض "التهديد": نادينا خط أحمر ولا يمكن الاستغناء عنه

عضو باتحاد الكرة: انا عضو منتخب ولا يحق لأحد إقالتي أو إيقافي عن العمل

Date: 2021-12-23 07:55:38
عضو باتحاد الكرة: انا عضو منتخب ولا يحق لأحد إقالتي أو إيقافي عن العمل

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية

Date: 2021-12-20 10:18:14
موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز للكرة الشاطئية

الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

Date: 2021-03-11 12:44:02
الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

Date: 2021-11-23 09:27:22
نادي الشرطة يفرغ لاعبيه العراقيين للمنتخب ويرفض التحاق المحترفين السوريين لبطولة كأس العرب

استقالات جماعية تعصف باتحاد كرة القدم العراقي

Date: 2022-03-28 06:12:27
استقالات جماعية تعصف باتحاد كرة القدم العراقي