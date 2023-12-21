"وشم الأسد" يتسبب بإيقاف حكم والأخير يرد: الدستور العراقي لا يمنع الوشوم

شفق نيوز/ يواجه الحكم الدولي العراقي محمد طارق أحمد ورطة بسبب وشمين على صدره ورجله.

فقد أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم نجاح رحم إيقاف أحمد مؤقتاً، بسبب هذين الوشمين اللذين طالبته اللجنة عدة مرات بعدم الكشف عنهما، خلال المباريات.

وقال رحم "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات لكنه رفض ذلك"

كما أردف قائلا: "صحيح أن هذه الأشياء غير ممنوعة قانونا لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، لذا قررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراءً تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة"، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

إلى ذلك، أكد رحم أن "أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم"، معرباً عن أمله بألا يفرط بهذا المستقبل.

في المقابل، أوضح الحكم الموقوف أن الوشم الذي يضعه ليس فيه أي إشارة عنصرية، قائلا "وشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".

كما أكد أن "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أية رسالة عنصرية".

وقال: "قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي وسأقدم دعوى بهذا الشأن في إحدى المحاكم أيضاً".

يشار إلى أن الحكم الدولي، هو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، ويضع وشم أسد على فخذه الأيسر، وخارطة العراق على صدره.