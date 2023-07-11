أوسمة جديدة للعراق.. 3 ميداليات في منافسات الدورة العربية

شفق نيوز/ أحرز العراق يوم الثلاثاء، 3 أوسمة جديدة تضاف الى الاوسمة التي حصدها لاعبو المنتخبات العراقية في الدورة العراقية الجارية في الجزائر.

واحرز الرباع العراقي محمد احمد وزن 61 كغم الوسام الفضي بفاعلية النتر بعد ان رفع 148 كغم ومثله برونزي بفعالية الخطف بتحقيقه 111 كغم في بطولة الدورة العربية التي تحتضن منافساتها الجزائر.

وفي منافسات المصارع احرز المصارع العراقي نزار عصام العبيدي الوسام الذهبي بعد فوزه على المصارع الجزائري ليزيد غلة العراق من الأوسمة الذهبية الى ستة اوسمة.