أوسمة تؤهل عدائي العراق إلى بطولة العالم لألعاب القوى

شفق نيوز / حقق العداء العراقي محمد نجاح الوسام الفضي في البطولة العربية بألعاب القوى للشباب، الجارية أحداثها في تونس، بعد أن حل ثانيا في سباق 110م حواجز ليخطف الوسام الفضي ويحقق رقماً تأهيلياً لبطولة العالم للشباب.

وقطع محمد نجاح المسافة بزمن بلغ 14،01 ثانية ليحل ثانيا بعد العداء الجزائري الذي خطف الذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب العداء القطري.

وبهذا الرقم، ضمن محمد نجاح، مشاركته في بطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر آب المقبل.

هذا وحقق العداء محمد أحمد قاسم، الوسام البرونزي لفعالية رمي القرص ضمن المنافسات ذاتها، إذ رمى اللاعب القرص لمسافة بلغت 48،85م ليحل ثالثا بعد اللاعبين المصريين اللذين حلا أولاً وثانياً في السباق.

في السياق، خطف العداء حسين فلاح، ذهبية سباق 100م في منافسات البطولة العربية الجارية منافساتها في تونس محققا رقما تاهيليا لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.

وقطع العداء فلاح حسن المسافة بزمن قدره10،37 ثانية ليحل اولا في السباق ويخطف الوسام الذهبي ويحقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم.

ورفع فلاح حصيلة العراق في البطولة العربية إلى أربعة أوسمة بعد فضية 110 م وبرونزيتي رمي القرص والقفز بالزانة.

إلى ذلك، حصد الرياضي على أكبر حيدر، الوسام البرونزي في سباق القفز بالزانة ضمن منافسات البطولة العربية الجارية منافساتها في تونس بعد أن حل ثالثا في السباق.

وتمكن علي أكبر من قفز العارضة بارتفاع بلغ 4،35 م ليحل ثالثا بعد اللاعبين المصريين اللذين سيطرا على ذهبية وفضية السباق.

ويواصل المنتخب العراقي الشبابي، حصاده في البطولة العربية بمشاركته في عدد من السباقات.